Leggero aumento della performance per casse pensioni

Il rendimento delle casse pensioni svizzere è leggermente aumentato in novembre, secondo UBS. Nel campione in esame, la performance media è stata dello 0,01%, al netto dei costi.

Gli istituti più grandi, con patrimoni in gestione di oltre 1 miliardo di franchi, hanno realizzato risultati migliori: 0,17%. Il miglior mensile in assoluto è stato di 0,62%.

Seguono le casse di medie dimensioni, con un patrimonio compreso tra 300 milioni e 1 miliardo di franchi, con una performance negativa dello -0,01%. Le piccole casse, con un patrimonio inferiore a 300 milioni di franchi hanno registrato il rendimento mensile più basso (-0,10%). Il record negativo è di -0,67%.

Secondo gli economisti UBS, per l'intero 2018 i segnali sono negativi per tutte le categorie di istituti. Le ultime settimane sono state caratterizzate da forti oscillazioni. Gli investitori hanno preferito andare sul sicuro e l'aumento della domanda ha causato un abbassamento dei tassi di interesse sulla maggior parte dei titoli di Stato e un incremento dei prezzi. L'inizio del 2019 dovrebbe essere volatile come la fine del 2018, affermano gli specialisti.

Dal 2010 le casse pensioni del campione UBS hanno raggiunto una performance media annua del 3,80% al netto dei costi. I grandi fondi pensione sono in testa con il 4,06%, seguiti dai fondi medi (3,73%) e piccoli (3,70%).

