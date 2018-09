Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

17 settembre 2018 19.19

Doris Leuthard ha incontrato oggi a Berlino il ministro tedesco dell'economia Peter Altmaier per discutere della politica energetica e climatica dei due Paesi.

Il previsto abbandono del carbone da parte della Germania e le leggi sul CO2 in alcuni Stati UE ridurrebbero la pressione sui prezzi dell'energia idroelettrica svizzera, precisa il Dipartimento federale dell'energia (DATEC) in un comunicato.

Leuthard e Altmaier hanno illustrato gli sforzi dei rispettivi paesi per dare al mercato elettrico una struttura più flessibile. "Questa riforma rappresenta una delle premesse necessarie per aumentare la quota di energie rinnovabile immessa in rete e per garantire sul lungo periodo la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico", afferma la nota.

Nel corso della visita di lavoro, è stato discusso anche dello stato di avanzamento dei negoziati tra la Svizzera e l'UE per un accordo sull'energia. La responsabile del DATEC ha sottolineato l'importanza della rete transfrontaliera e del mercato interno comune.

