Questo contenuto è stato pubblicato il 24 febbraio 2018 12.09 24 febbraio 2018 - 12:09

Il PS è il partito della coesione nazionale. È questa l'opinione del suo presidente Christian Levrat. La formazione difende il Servizio pubblico e ha il compito di proteggere chi è minacciato da globalizzazione e digitalizzazione.

La coesione nazionale, in un momento di campagna attorno all'iniziativa "No Billag", diventa ancora più importante, ha dichiarato oggi ad Altdorf ai delegati riuniti in assemblea. Gli oppositori della SSR vogliono che ognuno guardi per sé, anziché schierarsi per un "uno per tutti". L'obiettivo del Servizio pubblico è dare più importanza alla qualità che ai guadagni.

Riguardo allo scandalo che ha travolto AutoPostale, Levrat sottolinea che le imprese pubbliche devono puntare alla soddisfazione della clientela e non agli utili e ai bonus per i dirigenti. Questa crisi, a suo dire, dimostra che lo Stato deve intervenire maggiormente in tali società.

Un altro obiettivo dei socialisti rimane quello di difendere il mondo del lavoro: "si tratta di una lotta che non è invecchiata, è più attuale che mai", ha sottolineato il presidente. I successi del PS dipendono dalla capacità di reazione alla globalizzazione e alla digitalizzazione.

