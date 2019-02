Ha perso la patente e l'auto in un colpo solo

Ha perso la patente e l'auto in un colpo solo: nella notte fra sabato e domenica, circa alle 03.30, un automobilista 25enne è incappato in un controllo mentre viaggiava a 120 km/h a Ebikon (LU), su una strada in cui il limite è di 50 km/h.

Il giovane, cittadino svizzero, è stato fermato, il suo permesso di guida è stato ritirato e la vettura - una BMW 525i - è stata confiscata, informa la polizia cantonale lucernese in un comunicato odierno. Sul caso indaga la procura di Emmen.

