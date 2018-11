Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 novembre 2018 20.39 19 novembre 2018 - 20:39

La Macedonia ha protestato formalmente oggi con l'Ungheria per la richiesta di asilo presentata alle autorità di Budapest dall'ex premier macedone Nikola Gruevski. Una lettera con la nota di protesta è stata consegnata all'ambasciatore ungherese a Skopje.

Il viceministro degli esteri macedone Viktor Dimovski ha espresso la speranza che l'Ungheria, nell'ambito dei rapporti di amicizia fra i due Paesi, respinga la richiesta di asilo e consegni Gruevski alla Macedonia.

L'ex premier conservatore macedone si è rifugiato nei giorni scorsi in Ungheria per sfuggire a una condanna a due anni di reclusione nel suo Paese per reati di corruzione. La richiesta di estradizione è in via di definizione.

