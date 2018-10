Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 ottobre 2018 14.51 20 ottobre 2018 - 14:51

I vertici di Vmro-Dpmne, il partito conservatore all'opposizione in Macedonia, hanno deciso l'espulsione dalle proprie file di sette deputati che ieri sera in parlamento hanno votato a favore dell'accordo con la Grecia sul nome.

Lo ha annunciato il leader Hristijan Mickoski. "I deputati del Vmro-Dpmne che sono andati contro la posizione del partito e la volontà dei cittadini mi hanno deluso", ha detto annunciando il provvedimento. Per il sì all'accordo e agli emendamenti costituzionali serviva la maggioranza dei due terzi, sulla quale il governo non poteva contare, così il premier Zoran Zaev si è impegnato in una difficile opera di convincimento fra i deputati dell'opposizione.

Nell'imminenza del voto ieri sera, sono stati rilasciati alcuni parlamentari del Vmro-Dpmne detenuti per le violenze in parlamento dell'aprile 2017, mentre il governo ha respinto le accuse secondo cui sarebbe stato offerto denaro ai deputati dell'opposizione in cambio del voto favorevole.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano