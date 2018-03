Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 marzo 2018 15.46 18 marzo 2018 - 15:46

Neve e maltempo provocano disagi in Gran Bretagna.

Neve e ghiaccio fuori stagione anche in Gran Bretagna dove oggi si registrano nuovi pesanti disagi nei trasporti e dove l'ufficio meteorologico nazionale, ha emesso un'allerta maltempo in particolare in Inghilterra sud-occidentale e sulle coste del Galles.

La polizia avverte di condizioni pericolose per il traffico automobilistico su diverse strade, dalla Midlands al Lincolnshire e altrove.

Chiuso per ore, inoltre, l'aeroporto di Bristol, mentre un avvertimento è stato dato ai passeggeri in volo dagli scali londinesi di Heathrow, Gatwick, Stansted e Luton a controllare lo stato dei voli tenuto conto dei ritardi e delle cancellazioni che si segnalano in queste ore.

Stesso problema per i treni delle ferrovie della Great Western Railway, della South Western Railway e della Great Northern Rail.

A Londra una doppia spolverata di neve, inusuale a marzo inoltrato, è stata registrata sia ieri sia oggi.

