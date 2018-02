Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 febbraio 2018 18.45 17 febbraio 2018 - 18:45

Migliaia di persone hanno assistito questo pomeriggio a Berna al corteo di Carnevale, malgrado la pioggia e il freddo. Un cinquantina di guggen hanno sfilato nelle vie della città vecchia fino alla Piazza federale.

Dopo Basilea e Lucerna, Berna e il terzo carnevale più grande della Svizzera. Essendo protestante, Berna per molti anni non ha festeggiato il Carnevale. La tradizione, di cui si ritrovano testimonianze nel 15esimo secolo, è stata riportata in vita nel 1982.

