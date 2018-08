Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 agosto 2018 19.28 18 agosto 2018 - 19:28

Tre giorni di lutto all'Onu per la morte dell'ex segretario generale Kofi Annan. Le bandiere blu sono state abbassate a mezz'asta in tutte le sedi delle Nazioni Unite in omaggio al ghanese che dal 1997 al 2006 è stato alla guida del Palazzo di vetro.

Messaggi di cordoglio si sono susseguiti dopo l'annuncio della morte da tutto il mondo. "Kofi Annan era una forza del bene. Mi unisco al mondo in lutto per la sua perdita. In questi tempi turbolenti e difficili, la sua eredità come campione globale per la pace rimarrà una vera ispirazione per tutti noi", ha scritto l'attuale segretario generale dell'Onu Antonio Guterres.

L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama lo ha ricordato come "un diplomatico e un esponente umanitario che ha incarnato la missione delle Nazioni Unite". "Molti anni dopo aver rotto barriere, Kofi non ha mai smesso di cercare un mondo migliore e ha trovato tempo per motivare e ispirare la nuova generazione di leader". Mentre l'ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush lo ha descritto come "un uomo gentile e un leader instancabile delle Nazioni Unite".

Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato di una "persona meravigliosa" e di un "grande uomo politico" che ha dedicato "molti anni della sua vita al servizio delle Nazioni Unite" guidando l'Onu "in un periodo difficile" e che ha fatto molto "per realizzare gli obiettivi dell'organizzazione", tra cui il potenziale di mantenimento della pace delle Nazioni Unite così come la gestione di diversi conflitti regionali".

"Oggi il mondo piange un grande leader e umanitario, ma celebra una vita piena di coraggio, empatia e grande servizio pubblico. Kofi Annan ha dedicato la sua vita a rendere il mondo un posto più pacifico e unito", ha affermato da parte sua il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker.

Mentre l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri Federica Mogherini ha scritto che "oggi piangiamo tutti la perdita di uno dei più grandi uomini del nostro tempo: con la morte di Kofi Annan, il Ghana, l'Africa e il mondo intero hanno perso un vero umanitario che ha dedicato la sua vita alla difesa della pace e dei diritti umani".

"Un eminente statista al servizio della comunità mondiale". "Il suo impegno per la pace, la sicurezza, lo sviluppo e i diritti umani resterà indimenticabile", ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel. E il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che "non dimenticheremo mai il suo sguardo calmo e risoluto, né la forza delle sue lotte".

