Questo contenuto è stato pubblicato il 7 ottobre 2018 14.58 07 ottobre 2018 - 14:58

Incidente senza conseguenze ma fastidioso per gli automobilisti che stamane percorrevano l'autostrada A1 in territorio di Mühleberg (BE).

Un trattore con rimorchio, messosi in moto senza guidatore, si è rovesciato per cause ancora ignote finendo in un boschetto a ridosso della corsia di emergenza della carreggiata.

Per rimuovere il mezzo è stato necessario sbarrare l'A1 al traffico e chiamare un mezzo ad hoc dotato di gru. I lavori di sgombero sono durati varie ore e nei due sensi della strada si sono formate colonne, precisa una nota odierna della polizia cantonale bernese.

