Questo contenuto è stato pubblicato il 20 settembre 2018 11.40 20 settembre 2018 - 11:40

L'annuncio ufficiale è arrivato sui canali social della band durante la notte: i Kiss tornano in tournée, per un addio trionfale alle scene dopo 45 anni di carriera.

Le date del tour non sono ancora note, tranne il fatto che partirà nel 2019 e che porterà la band a esibirsi in tutto il mondo. La notizia circolava da qualche tempo, almeno da quando la Kiss Catalog Ltd, una società controllata dagli stessi membri del gruppo, aveva depositato all'ufficio brevetti statunitense il marchio "The End of The Road", la fine della strada.

L'ipotesi che il nome avesse in qualche modo a che fare con un addio era però stata allora prontamente smentita dal chitarrista e cantante Paul Stanley. Invece ora i Kiss anticipano sul loro sito web che "questa sarà l'ultima celebrazione per tutti coloro che ci hanno visto e l'ultima occasione per quelli che non lo hanno ancora fatto". "Ce ne andiamo nello stesso modo con cui siamo arrivati: impazienti e inarrestabili", aggiungono.

I Kiss sono nati a New York nel 1973. Al loro attivo hanno 30 dischi d'oro, 14 dischi di platino e 3 multiplatino. Più di 130 milioni le copie dei loro album vendute in tutto il mondo.

