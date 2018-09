Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 settembre 2018 8.50 24 settembre 2018 - 08:50

È durata poco la libertà per il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny.

Alexei Navalny, leader dell'opposizione russa, è stato nuovamente arrestato non appena è uscito dalla prigione dove ha scontato la condanna a 30 giorni di detenzione amministrativa per aver organizzato lo scorso gennaio proteste non autorizzate.

Lo ha fatto sapere la sua portavoce su Twitter. A quanto pare l'accusa è di avere violato ancore le leggi sulle manifestazioni di massa.

