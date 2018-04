Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 aprile 2018 21.37 23 aprile 2018 - 21:37

Nelle proteste antigovernative che si susseguono da sei giorni in Nicaragua sono morte almeno 29 persone - senza tenere in conto quelle uccise la notte scorsa - alle quali bisogna aggiungere circa 60 dispersi, 200 detenuti in modo arbitrario e centinaia di feriti.

A dirlo è stato Marcos Carmona, responsabile della Commissione permanente per i diritti umani (Cpsh) del paese centroamericano, parlando con i giornalisti davanti al carcere El Chipote di Managua, dove si sono riunite decine di persone venute a reclamare la liberazione di famigliari arrestati durante le proteste.

"Questo è inaccettabile, non è possibile che in questo momento almeno 200 nicaraguensi siano detenuti a causa degli abusi e dell'arbitrarietà della polizia", ha sottolineato Carmona.

