Stamane hanno aperto i battenti per dieci giorni le tradizionali fiere di primavera di Berna a Lucerna: BEA e Luga.

Alla 68.ma edizione della BEA di Berna, le principale fiera svizzera per numero di espositori, quest'anno partecipano un migliaio di professionisti dei settori del commercio, dell'agricoltura e dell'industria. Da oggi al 5 maggio gli organizzatori prevedono l'afflusso di circa 300'000 visitatori, come negli anni scorsi.

Anche la 40.ma fiera agricola ed artigianale della Svizzera centrale, la Luga di Lucerna, durerà fino al 5 maggio. Sono presenti 450 espositori. All'apertura hanno partecipato circa 500 esponenti dell'economia, della politica e della cultura. Anche quest'anno gli organizzatori si aspettano oltre 100'000 persone.

L'ospite è il Centro di competenza SWISSINT di Stans-Oberdorf (NW), organo di comando superiore per tutti gli interventi svizzeri di promozione della pace all'estero. Gestisce circa 270 ufficiali, sottufficiali, soldati e civili in oltre una dozzina di operazioni in Europa, Africa e Asia su mandato di ONU, OSCE o EUFOR. L'impiego di SWISSCOY per la KFOR in Kosovo, che si protrae dal 1999, è diventato un simbolo di tutti gli impieghi svizzeri all'estero.

La BEA e l'Olma di San Gallo (l'anno scorso giunta alla 76.ma edizione con 600 espositori e 350'000 visitatori) sono rimaste le uniche due grandi fiere svizzere.

In febbraio la Muba di Basilea, la più antica del Paese, ha chiuso definitivamente i battenti. Giunta alla 103.ma edizione, aveva registrato 605 espositori e 250'000 visitatori.

L'anno scorso è invece stata la fine per il Comptoir Suisse di Losanna. Alla 99esima edizione ha attirato 61'000 persone, contro le 570'000 che arrivavano nel 1997 o addirittura l'oltre 1 milione del 1986. Da parte sua la Züspa di Zurigo nel 2017 aveva registrato 102'000 entrate.

