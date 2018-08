Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 agosto 2018 20.12 17 agosto 2018 - 20:12

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) plaude alla decisione dell'ONU di nominare Mirjana Spoljaric Egger amministratrice supplente del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PNUS), che equivale ad un posto di sottosegretaria generale dell'ONU.

In tale funzione la Egger - attualmente capo della Divisione Nazioni Unite e organizzazioni internazionali a Berna - presiederà l'ufficio regionale del PNUS per l'Europa e la Comunità degli Stati indipendenti, si legge in un comunicato odierno del DFAE.

Il Programma di sviluppo dell'ONU opera in circa 170 Paesi e territori e contribuisce a eliminare la povertà e a ridurre le disparità e l'emarginazione. A tal fine gli Stati vengono affiancati nella definizione di linee guida e nella creazione di capacità istituzionali, oltre che nel potenziamento della resilienza, per mantenere nel lungo periodo i risultati dello sviluppo.

Per la Svizzera - continua la nota - la nomina è un riconoscimento importante del suo impegno come membro dell'ONU e sostenitrice di lungo corso del PNUS.

