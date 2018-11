Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un nuovo errore è stato rilevato nel libretto delle spiegazioni per la votazione del prossimo 25 novembre: l'imprecisione è nella legenda di una tabella in merito al voto sulla sorveglianza degli assicurati, indica in una nota odierna la Cancelleria federale.

L'errore si trova nella legenda della tabella a pagina 29: la menzione "estremismo violento" non è infatti corretta, precisa la Cancelleria. La Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha chiesto al governo di pronunciarsi su questi errore. Il Consiglio federale presenterà la sua presa di posizione entro il 21 novembre e deciderà se correggere o meno la versione elettronica delle spiegazioni di voto.

Secondo gli articoli 19 e 27 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAln), il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) può ordinare misure di acquisizione soggette ad autorizzazione in caso di terrorismo, spionaggio, proliferazione o attacca a un'infrastruttura critica.

Simili misure non possono essere ordinate in caso di estremismo violento, a meno che questo si trasformi in terrorismo. Tale precisazione, sottolinea la Cancelleria, non è riportata nella legenda. Un altro errore - sempre in merito alla votazione sulla sorveglianza degli assicurati - relativo alle cifre contenute nel libretto di voto, era stato corretto nella versione elettronica settimana scorsa.

