A pochi giorni dal lungo fine settimana di Pentecoste, l'apertura della strada del Passo del San Gottardo non è ancora sicura a causa del pericolo di valanghe

Per quello che si preannuncia un altro week-end di intenso traffico gli automobilisti potrebbero ancora avere a disposizione soltanto l'autostrada A13 e il San Bernardino come itinerario alternativo per evitare le lunghe colonne al tunnel del San Gottardo.

Le autorità cantonali urane hanno comunicato oggi che il passo del San Gottardo rimane chiuso fino a nuovo avviso. Sul versante urano la strada che sale dalla Mätteli verso l'Ospizio è infatti sbarrata. I ristoranti in cima al valico sono comunque raggiungibili da Airolo, senza nessuna interruzione.

Sul tratto di strada chiusa sono cadute ancora colate di neve e sassi, ha precisato all'agenzia Keystone-ATS il responsabile dell'Ufficio urano per le strade nazionali Ralf Arnold. Quest'ultimo spera che la strada del Passo del San Gottardo possa riaprire prima del fine settimana di Pentecoste.

Quest'anno la strada era stata riaperta solo parzialmente al traffico giovedì 30 maggio a causa delle nevicate scese al di sopra dei 1'500 metri. L'anno precedente il Passo era stato transitabile dal 25 maggio e nel 2017 dal 21 maggio.

Per quanto riguarda gli altri valichi della regione, solo l'Oberalp è già percorribile, dal primo maggio. Altre riaperture erano previste in questi giorni, ma il maltempo ha frenato il ritorno del traffico in quota.

Per ragioni di sicurezza, e a seguito dei lavori di sgombero della carreggiata non ancora ultimati, restano infatti chiusi il Furka e il Klausen, mentre il Susten sarà riaperto parzialmente solo mercoledì.

