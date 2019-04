Le finanze pubbliche vanno bene. La Confederazione registra notevoli eccedenze, i cantoni e le assicurazioni sociali presentano un saldo positivo, mentre i comuni rimangono più o meno in pareggio.

Il rapporto annuale contiene i risultati provvisori del 2017 della situazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche (Confederazione, Cantoni, Comuni e assicurazioni sociali pubbliche) e le previsioni per i due anni successivi.

Nel 2017 il saldo tra entrate e uscite ordinarie (risultato ordinario dei finanziamenti) delle amministrazioni pubbliche è nettamente migliorato raggiungendo 5,4 miliardi. Al buon risultato hanno contribuito soprattutto le eccedenze della Confederazione pari a 3,7 miliardi.

I cantoni (1,2 mia nel 2017) hanno realizzato per la seconda volta consecutiva un risultato ordinario superiore a un miliardo e hanno beneficiato delle elevate entrate della Confederazione provenienti dall'imposta preventiva e della distribuzione dell'utile della BNS, superiore all'anno precedente. In negativo invece il risultato dei comuni: -0,4, miliardi.

Globalmente le assicurazioni sociali presentano un surplus di entrate di 900 milioni. L'assicurazione invalidità (AI) e quella contro la disoccupazione sono in positivo, mentre per l'AVS le uscite hanno superato le entrate.

Le previsioni per gli anni 2018 e 2019 sono favorevoli (7,3 e 5,8 mia). Anche nei prossimi anni le eccedenze della Confederazione contribuiranno in gran parte al buon risultato. Le cifre riguardanti i cantoni invece dovrebbero registrare un lieve calo. Il basso tasso di disoccupazione (disoccupati iscritti agli URC) contribuirà a far lievitare il surplus delle assicurazioni sociali.

