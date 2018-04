Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 aprile 2018 12.44 21 aprile 2018 - 12:44

PPD lancia iniziativa per frenare i costi della sanità (foto d'archivio)

Il PPD lancia un'iniziativa popolare per introdurre un freno ai costi nell'ambito della sanità: i suoi delegati, riuniti oggi in assemblea a Cham (ZG) hanno approvato all'unanimità il testo a loro sottoposto dalla direzione del partito.

La raccolta delle firme inizierà in autunno. I costi per la sanità sono la principale preoccupazione degli svizzeri, ha detto il presidente del PPD Gerhard Pfister. Dobbiamo fermare la fatale e incontrollata crescita dei premi, ha aggiunto.

Il PPD vuole affrontare il problema alla radice e con questo intende i costi. Il partito è convinto che nei costi di 6 miliardi di franchi si possa risparmiare senza compromettere la qualità.

L'iniziativa stabilisce che i costi sanitari - e con essi i premi - non possano crescere più dell'economia e degli stipendi. Il testo chiede che Confederazione, Cantoni, fornitori di prestazioni e assicuratori sanitari forniscano incentivi per frenare l'aumento dei costi. Il PPD propone che in caso di superamento del valore limite i costi siano adeguati al ribasso entro al massimo un anno.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.