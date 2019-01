Il potere d'acquisto di chi riceve prestazioni sociali in Svizzera è elevato se si fa il confronto con altri paesi. (Christof Schuerpf)

La Svizzera è generosa nel fornire prestazioni sociali se si osserva il potere d'acquisto per abitante, ma se si considera come criterio il Pil, risulta invece più avara.

Le prestazioni sociali in Svizzera nel 2016 hanno raggiunto un valore elevato, anche nel confronto internazionale. Convertito in potere d'acquisto per abitante, nessuno dei cinque più grandi Stati dell'Unione europea (Ue) ha fornito un sostegno pari a quello della Confederazione.

Ma attenzione: se si considera come criterio il prodotto interno lordo (Pil) la Svizzera appare come un sostenitore piuttosto avaro. Poiché il Pil nella Confederazione è alto, la quota destinata alle prestazioni sociali è più piccola che altrove: dei cinque Stati più popolosi dell'Ue solo la Spagna spende percentualmente meno per le prestazioni sociali rispetto alla Svizzera, ossia il 23,9%. Nella Confederazione sono circa 2 punti percentuali in più. La Francia distribuisce quasi un terzo del suo Pil ai bisognosi.

Tuttavia, calcolato in base alla unità monetaria comune artificiale standard del potere d'acquisto (SPA) la Svizzera è all'avanguardia. Per abitante vengono pagati 11'105 SPA nelle prestazioni sociali.

In Germania quasi 10'500, in Francia qualcosa sopra i 10'000, in Italia e in Gran Bretagna circa 7'800 e in Spagna 6'237 SPA. Nell'Europa orientale i valori sono di norma sotto i 3'000. Il fanalino di coda è rappresentato dalla Serbia con 2300, come indicano le recenti cifre dell'Ufficio federale di statistica (UST)Link esterno.



Una notevole differenza si nota nelle fonti di finanziamento. In Svizzera lo Stato mette meno mano al portafoglio rispetto agli altri cinque Stati presi in considerazione per il confronto: in Svizzera dal settore pubblico proviene il 23,7% delle prestazioni sociali, in Italia e in Gran Bretagna supera il 48%.

Con il 66,1% dei costi in Svizzera i datori di lavoro e gli assicurati assumono più oneri sociali rispetto agli altri cinque Paesi dell'Ue: in Germania e in Francia da questa fonte provengono tra il 60 e il 64% delle prestazioni sociali, in Gran Bretagna solo il 38,1%.

In tutti i Paesi presi in considerazione l'età e la salute sono le voci di bilancio più importanti. Le differenze nei settori in cui le prestazioni sociali vengono pagate sono minime.

