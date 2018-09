Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 settembre 2018 12.42 05 settembre 2018 - 12:42

Il "Prix Montagne 2018" è stato attribuito alla pasticceria "La Conditoria" di Sedrun (GR), che produce una mini-torta alle noci grigionese in circa 5 milioni di esemplari poi esportata in dieci Paesi.

Il proprietario Reto Schmid e il suo team hanno ricevuto il riconoscimento, dotato di 40'000 franchi, oggi a Berna. "Negli ultimi anni abbiamo messo tanta passione e ancor più lavoro nelle nostre mini-torte di noci. Il Prix Montagne è una grande conferma che ci troviamo sulla strada giusta", ha affermato il pasticciere Schmid, citato in un comunicato del Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) e dell'Aiuto svizzero alla montagna (ASM).

Dopo la chiusura del cantiere di Alptransit a Sedrun la sua panetteria-pasticceria si è trovata in difficoltà. Così a Schmid è venuta l'idea di proporre la specialità della casa, la mini torta alle noci, anche in singole porzioni. Oggi ne vende circa cinque milioni l'anno, declinate in otto varianti e apprezzata in tutto il mondo. L'azienda occupa circa trenta dipendenti, che nella misura del possibile lavorano con prodotti locali. "I miei fanno un lavoro eccezionale. Il Prix Montagne va anche a loro", ha dichiarato Schmid durante la cerimonia di premiazione.

Il presidente della giuria, il già campione olimpico di sci Bernhard Russi, si è detto entusiasta della piccola azienda della Surselva. "'La Conditoria' crea molto valore aggiunto in una regione montana discosta. Reto e il suo team hanno dimostrato in modo convincente come avere successo sul mercato internazionale anche partendo da una località decentralizzata", ha affermato Russi, citato nella nota.

