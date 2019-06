Pro Familia, l'associazione mantello delle organizzazioni per le famiglie in Svizzera, sostiene il matrimonio per tutti. Inoltre, l'organizzazione vuole l'accesso per coppie lesbiche alla donazione di sperma.

In conferenza stampa oggi a Berna, numerose associazioni chiedono che le coppie omosessuali siano messe sullo stesso piano di quelle eterosessuali. Tra le organizzazioni, oltre a Pro Familia, anche Famiglia Arcobaleno, la lega svizzera delle donne cattoliche e "genitori per un'educazione responsabile" (VeV).

Il progetto di legge attualmente in consultazione, sostengono, dovrebbe mettere fine alla discriminazione istituzionale. Il matrimonio per tutti è importante anche per i bambini di coppie dello stesso sesso, poiché essi sono poco protetti dal diritto attuale.

La consigliera nazionale (PS/FR) e presidente di Pro Familia, Valérie Piller Carrard, ha sottolineato che la Confederazione è uno degli ultimi paesi dell'Europa occidentale a vietare il matrimonio di coppie omosessuali. Secondo un sondaggio rappresentativo condotto nel 2016, oltre il 60% degli intervistati ha indicato di essere favorevole al matrimonio per tutti.

