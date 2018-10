Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 ottobre 2018 15.01 20 ottobre 2018 - 15:01

"Questo Paese non li vuole": così il presidente degli Usa Donald Trump nel corso di un comizio in Arizona si è detto determinato a fermare la carovana di migliaia di immigrati che dall'Honduras preme al confine tra Guatemala e Messico per dirigersi verso gli Usa.

"Ci sono molte persone criminali in quel gruppo", ha aggiunto Trump, usando l'espressione "bad hombres" usata in campagna elettorale.

