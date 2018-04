Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 aprile 2018 9.55 17 aprile 2018 - 09:55

Andrew Sean Greer ha vinto i Pulitzer per la Fiction con "Less", pubblicato in Italia da La nave di Teseo.

Protagonista del romanzo è uno scrittore fallito alla soglia dei 50 anni che, dopo esser stato mollato dal compagno, si imbarca in un improbabile giro del mondo accettando gli inviti di un festival letterario dietro l'altro.

Tra gli altri vincitori delle sezioni non giornalistiche dei premi, Martyna Majok ha ottenuto il Pulitzer per il teatro con "Cost of Living". Carolyn Fraser con "Prairie Fires" ha vinto per biografia di Laura Ingalls Wilder, l'autrice di Piccola Casa nella Prateria.

