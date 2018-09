Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

12 settembre 2018 10.50

Il presidente russo Vladimir Putin ha offerto al primo ministro giapponese Shinzo Abe di concludere il trattato di pace fra la Russia e il Giappone "entro la fine dell'anno e senza precondizioni". Lo riportano le agenzie.

L'apertura - che presuppone la soluzione della contesa sulle isole Curili - è arrivata nel corso della plenaria del forum economico di Vladivostok. Abe ha chiesto al pubblico un applauso per Putin.

"Firmiamo l'accordo di pace: non ora, ma prima della fine dell'anno e senza precondizioni", ha suggerito Putin rivolgendosi al primo ministro giapponese Shinzo Abe. "E poi continuiamo a trattare tutte le questioni controverse, da amici, basandoci sul trattato di pace", ha proseguito il presidente russo. "Mi sembra che ciò ci aiuterebbe a risolvere tutti i problemi che non siamo riusciti a risolvere per 70 anni". Putin ha notato che questa "semplice idea" gli è venuta in mente "proprio ora, proprio qui".

I negoziati tra Russia e Giappone per risolvere la questione delle isole Curili continuano da 70 anni, ha affermato Putin sottolineando che questo modo di fare non ha portato a nessun risultato. Il premier giapponese Shinzo Abe, ha detto Putin, crede sia necessario "cambiare metodo". "Va bene facciamolo", ha concluso Putin.

