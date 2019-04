I casinò di Lucerna, Davos (GR), Baden (AG) e Pfäffikon (SZ) hanno compiuto un primo passo per offrire giochi online. Secondo il Foglio federale di oggi, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) ha pubblico le domande di estensione della loro concessione.

Le quattro strutture intendono dunque approfittare della nuova legislazione in vigore dall'inizio dell'anno, che permette di proporre giochi in rete come la roulette e il poker. Teoricamente, queste attività possono prendere il via dal primo luglio.

Precedentemente però devono far certificare e approvare i giochi che intendono mettere a disposizione degli internauti. Infine, il Consiglio federale deciderà sulle richieste di concessione.

Anche i casinò di Berna e Neuchâtel, che fanno parte dello stesso gruppo, sembrerebbero interessati a lanciarsi su questo mercato. Ma entrambi devono migliorare un aspetto formale e giuridico delle loro domande, sottolineano i giornali svizzerotedeschi di Tamedia citando un portavoce della società. In effetti, stando al foglio federale, non sono inseriti nel primo ciclo di concessioni.

La legge sui giochi in denaro (LGD) è stata accolta in votazione popolare il 10 giugno del 2018 con quasi il 73% di sì. Lo sbarco dei casinò elvetici su Internet sarà accompagnato da disposizioni per bloccare i servizi non autorizzati. Chi intende giocare per esempio a poker su un sito straniero sarà reindirizzato verso una pagina, che lo avvertirà dell'illegalità di tale offerta nella Confederazione.

