Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 marzo 2018 8.05 20 marzo 2018 - 08:05

La ripresa congiunturale prosegue con slancio in Svizzera: lo afferma la Segreteria di Stato dell'economia (Seco), che ha ritoccato leggermente al rialzo le previsioni di crescita.

Stando agli esperti della Confederazione il prodotto interno lordo aumenterà del 2,4% quest'anno e del 2,0% nel 2019. Le ultime stime, che risalgono a dicembre, erano di +2,3% e +1,9%, ricorda la Seco in un comunicato odierno.

Nel secondo semestre 2017 la ripresa ha guadagnato in ampiezza e in dinamismo: è dall'abbandono del cambio minimo con l'euro all'inizio del 2015 che la situazione congiunturale non era più stata così buona. Il favorevole andamento dell'economia avrà ripercussioni anche sull'impiego: è previsto un ulteriore calo della disoccupazione al 2,9% nel 2018 e al 2,8% nel 2019.

Neuer Inhalt Horizontal Line