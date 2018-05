Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 maggio 2018 15.28 02 maggio 2018 - 15:28

Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller.

L'Ucraina, fortemente dipendente dall'amministrazione Trump per aiuti finanziari e militari, ha congelato la sua collaborazione con le indagini del procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller.

Lo riporta il New York Times, secondo il quale l'Ucraina ha congelato quattro casi che coinvolgono Paul Manafort, l'ex presidente della campagna di Donald Trump.

La decisione di sospendere le indagini arriva in un momento delicato per l'Ucraina, che attende che l'amministrazione Trump finalizzi i piani per vendere al paese sofisticati sistemi anti-missili.

Neuer Inhalt Horizontal Line