20 settembre 2018

I manager delle aziende svizzere di punta percepiscono salari più alti rispetto alla media europea. La remunerazione più generosa in assoluto è quella versata a Severin Schwan, CEO del gigante farmaceutico basilese Roche.

Lo indica uno studio pubblicato oggi dall'agenzia di consulenza WillisTowers Watson. Complessivamente nel 2017 la media delle retribuzione dei manager in Svizzera ammontava a 7,76 milioni di euro (circa 8,7 milioni di franchi svizzeri). Seguono i dirigenti del Regno Unito, con salari in media di 6,38 milioni di euro, e quelli della Germania (6,35 milioni). Nel conteggio sono inclusi lo stipendio fisso, i bonus corrisposti nell'anno in questione e pure la quota proporzionale della remunerazione variabile spalmata su più anni.

Schwan, CEO di Roche, guida senza alcun dubbio la classifica, con i suoi 12,88 milioni di euro (circa 14,53 milioni di franchi svizzeri). Lo seguono Carlos Brito, capo del colosso birrario AB Inbev (12,81 milioni di euro), Sergio Ermotti di UBS (12,52 milioni di euro) e l'ex capo di Novartis Joseph Jimenez (11,58 milioni di euro). Al quinto posto figura Bill McDermott, CEO della società tedesca di software informatici SAP (10,79 milioni di euro).

Se si considerano tutte le aziende esaminate dallo studio, le retribuzioni sono in media aumentate del 5% rispetto all'anno precedente.

