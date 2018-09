Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 settembre 2018 22.01 12 settembre 2018 - 22:01

Da questa mattina la galleria di base del San Gottardo è interrotta in entrambe le direzioni per il traffico passeggeri.

È stato risolto il problema che da questa mattina aveva provocato l'interruzione della galleria di base del San Gottardo per il traffico passeggeri. Lo indica una nota delle FFS.

Nel corso della giornata i viaggiatori sull'asse nord-sud hanno dovuto fare i conti con tempi di percorrenza maggiori di 60 minuti. I treni sono infatti passati sul vecchio percorso via Göschenen (UR) e Airolo.

Il problema si è registrato attorno alle 07:30, ha spiegato in mattinata all'agenzia Keystone-ATS un portavoce delle FFS. Nello specifico si è trattato di due eventi simultanei ma indipendenti fra loro.

La canna in direzione sud è stata chiusa in seguito a un guasto alla linea di contatto, mentre quella verso nord a causa di un problema tecnico occorso a un treno merci in transito, hanno sottolineato le FFS in comunicato pomeridiano.

Il treno merci è stato rimorchiato all'esterno della galleria. Quest'ultima, in direzione nord, è diventata nuovamente transitabile al traffico merci dalle 12:30.

