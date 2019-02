Circa l'eventuale partecipazione elvetica al programma satellitare francese CSO (Composante spatiale optique), il Dipartimento federale della difesa (DDPS) non ha ancora preso una decisione.

Secondo la responsabile del DDPS, Viola Amherd, la neutralità non sarebbe in pericolo, purché sussista la possibilità per la Svizzera di ritirarsi in qualsiasi momento.

È quanto ha indicato la stessa consigliera federale alla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-N). La ministra vallesana, che ha preso il posto del collega di governo Guy Parmelin, ha chiesto anche ai suoi servizi di "condurre un'analisi approfondita della questione, vagliando in particolare possibili alternative", si legge in una nota odierna dei servizi parlamentari.

Secondo il DDPS, l'eventuale partecipazione della Confederazione al programma non pregiudicherebbe la neutralità svizzera a patto che sia prevista una clausola che consenta di ritirarsi in qualsiasi momento e che la partecipazione non superi una determinata soglia critica. L'eventuale adesione svizzera necessiterebbe comunque l'approvazione delle Camere federali.

