Questo contenuto è stato pubblicato il 18 marzo 2018 19.37 18 marzo 2018 - 19:37

Andria Zafirakou, docente di arte alla Alperton Community School, a Brent, uno dei sobborghi di Londra, è la vincitrice del Global Teacher Prize 2018 indetto dalla Varkey Foundation.

E' stata premiata per il suo impegno nel favorire l'integrazione in una scuola difficile: dà il buongiorno ai suoi allievi in 35 lingue.

Nel suo discorso dal palco di Dubai la vincitrice del "Nobel" per gli insegnanti ha raccontato la multiculturalità della comunità in cui insegna.

Andria Zafirakou riceverà il premio in denaro, un milione di dollari, in rate di pari importo nel corso di dieci anni e dovrà continuare a insegnare per almeno cinque anni, come condizione per la vittoria.

