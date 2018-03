Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

22 marzo 2018

Sono circa 6000 i civili siriani che hanno lasciato la Ghuta a est di Damasco nelle ultime ore secondo l'agenzia di notizie governativa Sana.

Dal canto suo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) afferma che da lunedì scorso a oggi sono stati costretti a lasciare la Ghuta 82'000 civili.

Le informazioni non possono essere verificate in maniera indipendente, ma la Sana afferma che la maggior parte di questi civili, tra cui donne e bambini, hanno attraversato il valico di Wafidin, controllato da truppe russe e governative siriane. Mentre altri sono passati per il valico di Hamuriya, sempre nella Ghuta.

Secondo la televisione di Stato siriana, di questi seimila civili, circa un migliaio sono usciti dal sobborgo di Harasta, che è parte della Ghuta e dove erano attivi miliziani antigovernativi di Ahrar ash Sham. Questa è una milizia sostenuta dalla Turchia e che si è arresa al governo dopo pressioni di Ankara.

Nelle prossime ore, prosegue la televisione di Stato siriana, è attesa lo sfollamento da Harasta di circa 2000 persone, di cui circa 600 miliziani di Ahrar ash Sham. Questi sono trasportati a bordo di pullman turistici verso la regione nordoccidentale di Idlib controllata dalla Turchia.

A Harasta rimangono miliziani di Faylaq Rahman, fazione armata antigovernativa appoggiata dal Qatar e con cui la Russia e il governo siriano non sono ancora giunti a un accordo per la loro resa.

