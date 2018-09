Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 settembre 2018 20.53 22 settembre 2018 - 20:53

Comcast è disposte a spendere quasi 30 miliardi di sterline per Sky.

L'offerta dell'operatore di tivù via cavo americano Comcast nell'asta per la pay-tv britannica Sky è di 17.28 sterline per azione (attualmente 21.79 franchi); quella della gruppo mediatico statunitense Fox - di Rupert Murdoch - ammonta a 15.67 (19.77 franchi).

L'offerta di Comcast valorizza Sky a 29,7 miliardi di sterline (37,4 miliardi di franchi). È questo l'esito della battaglia per l'emittente televisiva, secondo quanto annunciato dopo la chiusura delle offerte. Per i dettagli bisognerà aspettare l'ufficializzazione e poi ci vorranno comunque ancora due settimane per conoscere il verdetto degli azionisti della pay-tv britannica.

Questi gli ultimi passaggi con cui si dovrebbe mettere la parola fine a una saga iniziata nel dicembre 2016, quando la Fox del tycoon australiano Rupert Murdoch si fece avanti per acquisire la quota di Sky non ancora in suo possesso, pari al 61%.

Per chiudere la lunga e complicata battaglia tra i due colossi statunitensi dei media si è dovuto ricorrere dunque al meccanismo dell'asta, una procedura insolita per una società azionaria di dimensioni rilevanti come quella della pay-tv britannica e utilizzata solo raramente nel Regno Unito per risolvere importanti sfide di acquisizione.

La partita è delicata. In ballo c'è l'universo dello streaming internet dopo che Netflix e Amazon hanno rivoluzionato il mercato mandando al macero gli abbonamenti alle tv via cavo. E così Sky fa gola con i suoi 23 milioni di abbonati e soprattutto perché apre la porta al mercato europeo.

Neuer Inhalt Horizontal Line