Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 ottobre 2018 9.55 17 ottobre 2018 - 09:55

Lo scetticismo del nuovo governo nei confronti dell'Unione europea sembrerebbe rispecchiarsi nei loro cittadini. Solo il 44% degli Italiani voterebbe per restare nell'UE

In caso di referendum nel proprio Paese sulla falsariga di quello della Brexit, solo il 44% degli italiani voterebbe per restare nell'Ue contro il 66% a livello europeo.

E' il dato peggiore dei 28, anche a fronte dei britannici dove oggi il 53% è per il "remain". Lo rivela un sondaggio Eurobarometro in base al quale la percentuale degli indecisi nel Belpaese è pari al 32%, la più alta nell'Unione. Tra gli europei solo il 17% degli intervistati sarebbe a favore dell'uscita. Tra i britannici oggi solo il 35% è per il "leave".

Sempre stando all'Eurobarometro, il 65% degli italiani si dichiara favorevole all'euro, ma gli intervistati in Italia sono i meno convinti dei benefici dell'appartenenza all'Unione europea (43%).

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano