Finora non si è trovato nulla di anomalo.

Swiss ha rimesso in servizio 20 dei 29 aerei bloccati ieri a terra per controlli ai motori a causa di possibili anomalie. Le verifiche hanno permesso di stabilire che i propulsori sono in perfette condizioni, ha indicato la compagnia.

Swiss ritiene che da domani i collegamenti aerei torneranno in gran parte regolari. I velivoli saranno operativi comunque solo quando sarà assicurato il loro ottimo funzionamento attraverso le ispezioni.

Ieri la società aveva deciso di sottoporre ad esame i propulsori di tutta la flotta C Series, i velivoli prodotti dalla canadese Bombardier che dal luglio 2018 sono commercializzati da Airbus con il nome di A220, dopo che il consorzio europeo ha rilevato il progetto. La decisione di Swiss ha avuto un impatto notevole per i passeggeri, visto che circa la metà della flotta europea si è trovata a terra. Ieri sono stati annullati 73 voli, con circa 7000 persone interessate. Oggi i voli soppressi sono stati 32: avrebbero dovuto trasportare quasi 3000 viaggiatori.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio