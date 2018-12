Temenos acquisisce americana Avoka per 245 milioni di dollari

Temenos, società ginevrina specializzata in programmi informatici per le banche, ha rilevato l'azienda statunitense Avoka.

L'operazione, del valore di 245 milioni di dollari, mira a rafforzare l'offerta del gruppo, che conta oltre 300 istituti bancari tra i clienti.

L'obiettivo principale è quello di offrire ai clienti una soluzione completa per le operazioni bancarie digitali, annuncia Temenos in un comunicato odierno. "Si tratta di un'acquisizione strategica in quanto non solo rafforza la nostra posizione di leader nel settore del front office digitale, ma anche la nostra posizione nel mercato statunitense", afferma il CFO Max Chuard, citato nella nota.

Avoka conta circa 85 clienti, tra cui piccole e grandi banche in Australia, Europa e negli Stati Uniti, a cui offre soluzioni di software (Software as a Service, SaaS). Fondata in Australia, l'azienda ha oggi sede a Denver, in Colorado. La nuova filiale di Temenos, che sarà integrata ai prodotti "Front Office", occupa complessivamente 270 persone.

