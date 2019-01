Temperature polari sono state registrate la scorsa notte in Svizzera, dove in molte località la colonnina di mercurio è scesa a livelli non ancora raggiunti quest'inverno.

Alla Brévine NE - speso definita come la Siberia elvetica - sono stati segnalati ad esempio -28,4 gradi, indica SRF Meteo in una nota. Anche Basilea ha vissuto la notte più gelida dall'inizio della stagione invernale, con -5,9 gradi, e lo stesso si è verificato a Ebnat-Kapperl (SG), dove il termometro ha segnato -12,6 gradi. All'aeroporto di Zurigo Kloten sono stati registrati -6,8 gradi.

Seppur rigide le temperature della scorsa notte non raggiungono i livelli registrati - questa volta da MeteoNews, un altro servizio meteorologico - lo scorso 12 dicembre. In quell'occasione nella località svittese di Glattalp si sono addirittura toccati i -36,5 gradi. Polari anche le temperature delle località grigionesi di Buffalora (-25,4) e Samedan (-24,8). Allora alla Brévine il termometro aveva segnato -20,0 gradi.

