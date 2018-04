Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 aprile 2018 21.45 23 aprile 2018 - 21:45

Terrore a Toronto, in Canada, dove un furgone bianco all'ora di pranzo è piombato sul marciapiede di una delle vie più affollate della città travolgendo i passanti.

Le autorità per il momento hanno confermato almeno dieci feriti, ma alcuni media locali parlano di almeno cinque morti. Per ora però non c'è alcuna conferma ufficiale di vittime, anche se la scena lascia pochi dubbi, con tantissime persone in terra, insanguinate, alcune delle quali ricevono i soccorsi e altre invece - raccontano i testimoni - sembrano esamini.

L'uomo che era alla guida del mezzo dopo aver investito la folla si è dato alla fuga, ma la sua corsa sarebbe stata bloccata dalla polizia dopo circa un chilometro, quando è stato circondato dagli agenti che sono riusciti ad arrestarlo senza sparare un colpo. Anche se alcuni testimoni raccontano di aver visto l'uomo estrarre una pistola e puntarla verso i poliziotti. Ma anche questo particolare non è stato confermato, come nulla si sa dell'identità del guidatore fermato.

