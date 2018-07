Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Lo spettro del terrorismo torna ad aggirarsi sulla Germania. Su un bus di linea diretto verso il mare, oggi un uomo ha accoltellato sei persone e ne ha ferite altre quattro.

Il movente non è ancora stato chiarito e le autorità inquirenti al momento non escludono nulla, nemmeno un'azione terroristica. L'attacco è avvenuto a Lubecca poco prima delle 14, nel quartiere di Kuecknitz, sul bus diretto a Travermuende, sul Baltico, dove era prevista l'inaugurazione di un festival cittadino, la 'Travermuende Woche'. Il mezzo era pieno, raccontano testimoni citati da un quotidiano locale, quando l'uomo all'improvviso ha tirato fuori dallo zaino un coltello da cucina con cui ha iniziato ad aggredire i passeggeri.

La prontezza dell'autista, che si è immediatamente fermato aprendo le porte del bus, ha permesso ai viaggiatori di uscire e mettersi in salvo. Ma non gli ha evitato l'aggressione dell'assalitore, che lo ha colpito a pugni.

Dei feriti con il coltello, tutti ricoverati in ospedale, tre versano in gravi condizioni mentre gli altri sono feriti solo leggermente. L'assalitore è stato poi fermato dalla polizia e ora si trova in stato di fermo. Si tratta di un uomo di 34 anni di cittadinanza tedesca residente a Lubecca di origine iraniane, ha dichiarato in serata il procuratore di Stato, Ulla Hingst, nel corso di una conferenza stampa.

