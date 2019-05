Sul fronte della lotta al terrorismo la polizia disporrà di maggiori strumenti per contrastare, al di fuori di un procedimento penale, le persone potenzialmente pericolose. È quanto prevede la nuova legge federale in materia licenziata oggi dal Consiglio federale.

Fra le misure previste vi è la possibilità di pronunciare il divieto di lasciare un immobile. Le nuove disposizioni potranno essere adottate quando si presume che una persona rappresenti una minaccia, ma gli indizi non sono sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento penale, ha spiegato la ministra di giustizia e polizia Karin Keller-Sutter in una conferenza stampa.

Sono previsti in particolare interventi quali l'obbligo di presentarsi regolarmente presso un posto di polizia, il divieto di lasciare il Paese e il conseguente sequestro del passaporto o della carta d'identità, il divieto di avere contatti e il divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate.

