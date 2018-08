Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 agosto 2018

Dopo i falsi nipoti e i falsi poliziotti sono arrivati anche i falsi CEO: nel canton Turgovia ignoti truffatori sono riusciti ad alleggerire una ditta di circa 80'000 euro.

Il caso risale al mese di maggio ma è stato rivelato soltanto oggi dalla polizia cantonale, che esorta le aziende a fare attenzione. Gli ignoti truffatori hanno contattato con una email ben contraffatta la segretaria di una ditta turgoviese inducendola a credere che fosse stata spedita dal direttore dell'azienda e a trasferire la somma indicata su un conto bancario all'estero.

La donna ha eseguito l'ordine, convinta che la somma servisse all'acquisto di macchine tecniche per l'azienda. Solo successivamente è risultato che si trattava di una email contraffatta secondo lo schema detto "trucco del falso CEO".

Questa pratica truffaldina ricorda quella del "falso nipote" e del "falso poliziotto" le cui vittime ormai non si contano più in Svizzera, con danni complessivi milionari, ma in questo caso ad essere presi di mira non sono ingenui anziani ma aziende. I truffatori contattano via mail per lo più segretarie e dipendenti della contabilità, spacciandosi in modo convincente per direttori o delegati con potere decisionale e spiegando loro che devono effettuare rapidamente e in modo discreto un trasferimento di denaro.

La nuova forma di truffa era già stata segnalata all'inizio di novembre 2016 della polizia cantonale di Zugo, secondo la quale diverse imprese erano state raggirate nei giorni precedenti in tal modo, con una perdita di decine di migliaia di franchi.

La polizia turgoviese indica che già lo scorso novembre era stata truffata nello stesso modo - allora per poco meno di 60'000 euro - una ditta con sede nel cantone. Alle imprese si consiglia di sensibilizzare il loro personale, ai dipendenti di verificare l'indirizzo email del mittente e di contattare personalmente o telefonicamente i "veri" committenti o i superiori.

