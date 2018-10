Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 ottobre 2018 21.18 19 ottobre 2018 - 21:18

Una grossa operazione di polizia è attualmente in corso ad Amlikon, nel canton Turgovia. Una donna che si trovava in strada, poco dopo le 18.00, ha esploso vari colpi di arma da fuoco e poi si è barricata in una casa.

Le forze dell'ordine stanno tentando di entrare in contatto con la donna.

Un portavoce della polizia cantonale ha confermato a Keystone-ATS informazioni in questo senso pubblicate dal sito di 20 Minuten. Non vi sono al momento indicazioni su eventuali feriti.

