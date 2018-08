Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 agosto 2018 20.36 17 agosto 2018 - 20:36

Salta la parata militare a cui tanto teneva Donald Trump.

Colpito dall'imponente evento organizzato a Parigi per il giorno della presa della Bastiglia al quale il presidente americano ha partecipato lo scorso anno su invito del collega francese Emmanuel Macron, voleva replicarlo a Washington per il Veterans Day (il 10 novembre) e per commemorare l'anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale. Ma il Pentagono ha detto no, almeno per il 2018: la parata costa troppo.

Trump deve rinunciare e se la prende coi politici locali, gli amministrazioni della capitale Usa che, ha twittato, "volevano una cifra così ridicolmente alta che l'ho cancellata. Mai lasciare che qualcuno ti intralci!". Andrà a Parigi: "Forse faremo qualcosa il prossimo anno a (Washington) DC quando il costo andrà giù. Ora possiamo comprare qualche caccia in più".

La parata sarebbe costata 92 milioni di dollari, secondo gli ultimi calcoli stando ad indiscrezioni di stampa: circa 50 milioni di dollari per coprire il costo di aerei, attrezzatura, personale e il supporto per la parata. Il resto deriverebbe da costi a carico di altri enti e soprattutto dall'apparato di sicurezza. Una cifra tre volte superiore alle stime originarie della Casa Bianca.

Quella delle spese era stata una delle argomentazioni contro l'iniziativa sorte fin da subito, da quando il presidente Usa ne aveva accennato rientrando dalla Francia.

