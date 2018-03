Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 marzo 2018 7.05 23 marzo 2018 - 07:05

Donald Trump continua il rimpasto della sua amministrazione annunciando licenziamenti e sostituzioni via Twitter: questa volta è toccato al consigliere per la Sicurezza Nazionale H.R. McMaster, sostituito con l'ex ambasciatore Usa all'Onu John Bolton.

"Ho il piacere di annunciare che, dal 9 aprile, l'ambasciatore John Bolton sarà il mio nuovo consigliere per la Sicurezza Nazionale. Sono molto grato per il servizio del generale H.R. McMaster che ha fatto uno straordinario lavoro e resterà sempre mio amico", ha cinguettato.

Bolton, conservatore, è un avvocato e un ex diplomatico che ha servito in varie posizioni sotto amministrazioni repubblicane, in particolare con i Bush. Sarà il terzo consigliere per la Sicurezza nazionale nei 14 mesi della presidenza Trump. Il primo era stato Michael Flynn, licenziato sullo sfondo del Russiagate. Trump si era scontrato varie volte con McMaster, un rispettato generale a tre stelle favorevole a una linea tradizionale filo atlantica e a un approccio diplomatico alle varie crisi.

