23 febbraio 2018

Se le sanzioni contro la Corea del Nord non funzioneranno "potrebbe essere molto spiacevole per il mondo": lo ha detto il presidente americano Donald Trump, per il quale scatterebbe "una fase 2 molto brutale".

