18 aprile 2018

L'amministrazione Trump sta considerando possibili conseguenze per la Turchia, Paese membro della Nato, se non lascerà cadere le accuse o non assolverà Andrew Brunson, un pastore americano accusato di spionaggio e di aiuti a gruppi terroristici.

Lo ha reso noto Wess Mitchell, assistente del segretario di stato per l'Europa e l'Eurasia, riferendo che il dipartimento di stato si sta consultando con il Congresso su "possibili misure" se Brunson, "chiaramente innocente", non verrà liberato.

