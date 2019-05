UBS ha aperto a Zurigo il nuovo sito della sua "Digital Factory": fino a 600 collaboratori dovrebbero svilupparvi nuovi prodotti digitali.

I dipendenti di oltre 20 discipline hanno a disposizione circa 4'100 m2 suddivisi su tre piani nel quartiere di tendenza di Zurigo-Ovest, comunica la grande banca. Finora la "fabbrica digitale" era ospitata provvisoriamente nella sede sulla Paradeplatz. La seconda sede aperta a inizio 2018 a Zurigo-Altstetten verrà mantenuta.

La forte necessità di soluzioni bancarie, afferma UBS, è dimostrata dagli oltre 100 milioni di login al "Digital Banking" dello scorso anno e dal fatto che oltre il 60% dei clienti riceve i propri documenti esclusivamente per via elettronica. In rapida crescita anche l'utilizzo dello smartphone: nel "Personal Banking" già ora il 60% degli accessi avviene mediante dispositivi mobili.

Neuer Inhalt Horizontal Line