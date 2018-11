Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 novembre 2018 15.24 16 novembre 2018 - 15:24

UBS e Credit Suisse rimangono di rilevanza sistemica per la finanza mondiale. Si collocano tuttavia nella posizione più bassa delle cinque categorie promosse dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB).

L'elenco stilato dalla FSB - organismo, fondato nel 2009 dal Gruppo dei 20 grandi Paesi industrializzati ed emergenti (G20), che ha sede a Basilea - comprende banche il cui crollo potrebbe causare una scossa all'economia globale nel suo complesso. La lista pubblicata oggi comprende attualmente 29 istituti, uno in meno di un anno fa: due sono stati stralciati, Nordea e Royal Bank of Scotland, uno è entrato, One Bank.

Le società vengono suddivise in classi di rischio, a seconda di quanti mezzi propri supplementari necessitano. Nella categoria 5 (la più esposta) non vi sono aziende; nella 4 c'è solo JP Morgan Chase; nella 3 figurano Citigroup, Deutsche Bank e HSBC; nella 2 sono inserite Barcalys, BNP Paribas, Goldman Sachs, Bank of America, Bank of China, ICBC e Mitsubishi; nella 1 si trovano UBS, Credit Suisse e tutte le altre.

