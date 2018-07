Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

L'ambasciatore italiano a Kiev, Davide La Cecilia, è stato convocato al ministero degli Esteri ucraino.

Quest'ultimo gli ha notificato una protesta per le affermazioni fatte da Matteo Salvini in un'intervista al Washington Post, in cui il ministro italiano dell'Interno giudicava legittima l'annessione della Crimea da parte della Russia e "una falsa rivoluzione" le manifestazioni che nel 2014 portarono al cambiamento ai vertici del potere.

La notizia, anticipata dall'emittente russa Sputnik, è stata confermata all'agenzia ANSA da fonti diplomatiche.

"Condanniamo la posizione del politico italiano - si legge in una nota del ministero degli Esteri ucraino citata da Sputnik - come non basata su fatti reali e in contraddizione con i principi riconosciuti e le norme della legge internazionale. Per protestare e ricevere chiarimenti da parte italiana, il ministero degli Esteri ha invitato l'ambasciatore italiano".

"Ci sono alcune zone storicamente russe, con la cultura e le tradizioni russe che appartengono legittimamente alla Federazione Russa", aveva affermato Salvini rispondendo ad una domanda del giornalista del Washington Post relativa all'annessione della Crimea. "C'è stato un referendum e il 90% della popolazione ha votato per il ritorno della Crimea nella Federazione Russa" aveva aggiunto il ministro e vice premier.

Quando ai cambiamenti politici avvenuti in Ucraina nel 2014, Salvini ha parlato di "falsa rivoluzione" e "una pseudo-rivoluzione finanziata da potenze straniere".

